В Крыму на уральскую туристку напали осы

Крымские спасатели эвакуировали туристку из Екатеринбурга, укушенную осой во время прогулки в горах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в урочище «Долина привидений» в Алуште. Девушка была участницей зарегистрированной туристической группы, о том, что ей нужна помощь сообщили сопровождающие.

По информации пресс-службы МЧС республики, после укуса насекомого у девушки началась аллергическая реакция. Спасатели доставили ее в село Лучистое и передали медикам.

В министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма напомнили, что для жителей и гостей республики опасность могут представлять не только насекомые, но и ядовитые растения. В связи с чем спасатели порекомендовали всем туристам имеющим аллергию, иметь при себе во время прогулок на природе антигистаминные препараты.

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 28.06.18

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