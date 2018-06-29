Не соскучишься: в Крыму ливни, грозы, град

В Крыму продлено штормовое предупреждение: в ближайшие сутки ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 17-22 метров в секунду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грозы сегодня возможны в центральной части полуострова, на западном побережье и южном берегу. Согласно предварительному прогнозу такая погода сохраниться и на выходные. И только на восточном побережье ни осадков, ни гроз пока не обещают.

Отметим, что вода в Черном море прогрелась до +23° в Феодосии, в Алуште – 24°, Ялте – 25°, у берегов Карадага – 26°, в Севастополе – от +23° до +25°, в Евпатории – 22°, Черноморском – 21°. В Керченском проливе температура воды составляет +25°, в Азовском море – 24°.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.18

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