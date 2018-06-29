Футбольные фанаты из разных стран определили государственный статус Крыма

Футбольные фанаты, приехавшие в Россию на чемпионат мира, уверены: Крым является частью РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты провели в Санкт-Петербурге опрос представителей разных стран. Гостям было предложено ответить на 3 вопроса:

Где находится Крым: на севере Украины, на западе Белоруссии или на юге России В каком веке произошла Крымская война Какие страны участвовали в этой войне

Практически все респонденты ответили, что Крым расположен на юге РФ. Лишь один бразилец «отдал» полуостров Украине, еще один понятия не имеет, где он находится.

Историческая часть опроса оказалась для футбольных фанатов более трудной: многие считают, что Крымская война (длилась с октября 1853 года по февраль 1856 года) разразилась в VII веке, и в ней участвовали Босния, Голландия, Украина и Крым, сообщает «Украина.ru».

Санкт-Петербург, Артем Рокотов

Санкт-Петербург. Другие новости 29.06.18

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