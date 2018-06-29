В Севастополе инвалиды из-за отсутствия доступной среды проходят медосмотры на улице

Инвалиды-колясочники в Севастополе сталкиваются с большими сложностями в повседневной жизни из-за того, что многие учреждения не приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зачастую имеющиеся пандусы в городе установлены с нарушениями, а там где их нет, чтобы попасть в нужное место инвалиды вынуждены прибегать к помощи прохожих. Однако те не всегда помогают и не всегда бесплатно.

«Прием у стоматолога у меня проходит на улице – выходит стоматолог и делает осмотр. Но хорошо, бесплатно. Не в каждый магазин попадешь. А как купить продукты? Надо кого-то попросить. Налетают люди, которые просят за это деньги. Даже если делают пандусы, то их делают с нарушениями: на почту попасть нельзя, потому что упрешься в открывающуюся дверь – это просто для отмазки. В местной администрации тоже пандус есть, но за ним высокий порог. Тоже приходится кого-то просить, чтобы помогли туда заехать», – цитирует «Новый Севастополь» жителя Инкермана Александра Мазура, имеющего статус инвалида.

Мазур также рассказал о том, что не на всех тротуарах в городе предусмотрены съезды для колясочников, и это создает ограничения в перемещении для людей.

Еще одной проблемой инвалиды считают отношение водителей общественного транспорта к колясочникам. Местные жители периодически сталкиваются с тем, что водители троллейбусов игнорируют инвалидов, не опуская пандус, или останавливаются подальше от бордюра.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.06.18

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