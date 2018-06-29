Приют вампиров: в Крыму задержали мужчину, покусавшего полицейского

В Крыму задержан мужчина, напавший на полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 4 года назад в Петропавловске-Камчатском. 21 апреля 2014 года местного жителя остановили сотрудники УФСКН России по Камчатскому краю для досмотра: к ним поступила информация что у мужчины при себе наркотики. Но тот оказал сопротивление укусил оперуполномоченного за ногу и за щеку, а потом сбежал.

Его объявили в федеральный розыск и только через 4 года нашли в Крыму – все это время зубастый наркодилер скрывался на полуострове. Мужчину вернули в Петропавловск-Камчатский и предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Уголовное дело передано в суд.

Петропавловск-Камчатский, Лиана Макоба

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 29.06.18

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