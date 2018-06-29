Идите и заседайте: Порошенко откупился от меджлисовцев* третью мест в крымском Госсовете

Киевский режим придумал, как избавиться от постоянных претензий радикалов из запрещённого в РФ «Меджлиса» на особый статус на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у президента Украины Петра Порошенко решили поменять конституцию «Незалежной» таким образом, чтобы крымскотатарские последователи экстремистов Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова могли рассчитывать на треть мест в гипотетическом парламенте будущего «украинского Крыма». Такое гарантированное количество мест для радикалов, авторы соответствующих поправок к конституции также поясняют необходимостью сохранения влияния Украины на крымчан.

«Квота у крымских татар позволит иметь или, по крайней мере, рассчитывать на проукраинское политическое большинство в местных органах власти, если они объединятся с проукраинскими партиями. Это даст нам шанс отодвинуть на второй план пророссийские партии. Даже после возвращения Крыма Украине Россия будет заигрывать с этой темой», – цитируют украинские СМИ нардепа Сергея Высоцкого.

Кроме того, запрещенный «Меджлис» планируют наделить статусом органа конституционного регулирования: его члены смогут отклонять решения принимаемые властями Крыма. Также украинские власти намерены поменять названия органов власти в несуществующей АРК. После внесения изменений в конституцию, региональный парламент на Украине будут называть «Крымской Радой», Совмин – «Крымским правительством», а саму Автономную Республику Крым – «Крымской автономией».

Несмотря на то, что указанные изменения украинских законов навряд ли как-то отразятся на реальной жизни российского Крыма, Порошенко все же решил подстраховаться, гарантируя серьезное политическое влияние «Меджлису» на территории полуострова. Авторы поправок предусмотрели возможность роспуска по требованию президента «Незалежной» крымских властей, назначенных Украиной.

По мнению наблюдателей, такой «царский подарок» «Меджлису» – треть мест в парламенте республики, ориентированный в далекое туманное будущее, продиктован желанием Киева откупиться от назойливых требований крымско-татарских радикалов – предоставить им здесь и сейчас отдельные экономические преференции и особый политический статус.

* Деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа» в России Верховный суд РФ запретил в сентябре 2016 года. Ранее аналогичное решение принял Верховный суд Крыма. Инициатором запрета выступила прокурор республики Наталья Поклонская, обвинившая лидеров меджлиса в организации энергетической блокады Крыма и других диверсий.

На это решение была подана апелляция в Верховный суд РФ. Но высшая судебная инстанция апелляцию отклонила.

Киев, Леонид Маковецкий

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