Силовики задержали крупного севастопольского чиновника при получении взятки

В Севастополе силовики задержали чиновника при получении взятки. Об этом сообщил в Telegram «Крымский канал».

По информации канала, задержанный – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник управления градостроительной политики Егор Суслин.

«Чиновник вымогал у частной фирмы дорогостоящий телевизор за согласование ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка)», – говорится в сообщении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе правительства города информацию о задержании Суслина опровергать не стали, порекомендовав обратиться за комментарием в Следственный комитет. Однако следователи также пока не спешат озвучивать подробности дела.

«Мы никак не комментируем это», – сказала корреспонденту РИА «Новый День» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Ольга Постнова.

Между тем, опровергать информацию о задержании своего коллеги не стали и в департаменте архитектуры и градостроительства правительства. Представители департамента заявили корреспонденту РИА «Новый День» , что ситуацию с Суслиным пока не комментируют.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.06.18

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