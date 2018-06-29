Мундиаль не помеха: Крым бьёт рекорды по бронированию мест размещения

В Крыму отмечают резкий рост бронирования жилья туристами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прирост туристического потока совпал с датами проведения чемпионата мира по футболу.

По данным сайта Tvil.ru, по сравнению с прошлым годом, бронировать жилье в некоторых городах Крыма в период с 14 июня по 15 июля стали чаще почти в два раза.

«Число броней отдыха в Ялте в период ЧМ-2018 выросло на 82% по сравнению с прошлым летом, в Феодосии – выросло на 120%, в Евпатории – выросло на 53%, в Алуште – на 110%, в Судаке – на 95%, в Севастополе – выросло на 75%», – приводит сайт данные исследования.

Как отмечают исследователи, открытие Крымского моста позволило увеличить поток самостоятельных туристов, а мундиаль в целом не повлиял на планы жителей России отдохнуть на курортах полуострова.

По данным сайта, во время проведения ЧМ-2018 проживание в Ялте в среднем обходится туристам в 25,6 тысяч рублей за 10 суток, в Феодосии – 18,5 тысяч рублей, в Алуште – 25,5 тысяч рублей, в Судаке – 20 тысяч рублей, в Севастополе – 23,4 тысячи рублей. В Евпатории за 13 дней проживания в частном секторе в среднем берут 25 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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