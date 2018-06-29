Крым обеспечит России хлопковую независимость

В Крыму планируют возродить хлопководство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве сельского хозяйства России прогнозируют, что в ближайшие годы Узбекистан перестанет поставлять хлопчатник. Чтобы не допустить возникновения дефицита, в ведомстве решили выращивать его на юге страны. Планируется, что хлопок будет посеян на 225 тысячах гектар, 10 из которых приходится на Крым.

Первый урожай в республике ожидают уже осенью, первая площадка засеяна в селе Укромное в Симферопольском районе.

«Мы здесь высадили всего 0,1 гектара. Это первый опытный участок... Поначалу были, конечно, сомнения – хлопчатник развивался не так интенсивно, а сейчас видно, что хлопок будет. Думаю, 100% гарантию можно дать», – рассказал заведующий отделом водопользования, мониторинга и альтернативного водопользования Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Эдем Сейтумеров.

Семена для хлопковых полей Крыма привезены из Ставропольского края – с Прикумской опытной станции семеноводства. Ученые посчитали выведенные там сорта подходящими, учитывая схожие условия по количеству осадков, которые выпадают в регионах. Тем не менее, специалистам все же придется решать проблему с дефицитом воды. Для полива 10 тысяч гектар дождеванием необходимо 30 миллионов кубометров воды, для капельного орошения – 20 миллионов. Опытную площадку поливают вторым способом. Ученые проводят испытания, изучая возможность использовать сточные воды, которые прошли очистку, считая, что это не отразится на удорожании выращивания хлопка.

«Рентабельность – 300-350%. Стоимость сырья сейчас – 1000-1500 долларов за тонну в зависимости от сорта. При этом из него получают не только волокно для текстильной промышленности, из семян получается хлопковое масло, которое не уступает подсолнечному, делают порох из остатков», – цитирует «Крыминформ» Сейтумерова.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 29.06.18

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