В Крыму построят новый газопровод протяженностью почти 7,5 километров

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Строительство газопровода ГРС «Владимировка» – ТЭЦ «Сакских ТС». Второй этап строительства». По результатам экспертизы выдано положительное заключение.

Новый газопровод будет протянут от существующего магистрального газопровода Ду 500 «Глебовка – Симферополь».

Второй этап работ, проект которых одобрила Главгосэкспертиза России, предусматривает строительство газопровода-отвода от существующего магистрального газопровода «Глебовка – Симферополь» и автоматизированной газораспределительной станции.

Газопровод-отвод, протяженностью более 7 километров , рассчитан на потребление газа до 26 тысяч 870 кубометров в час, сообщили в ведомтсве.

Финансирование работ ведется из собственных средств застройщика – АО «Крымтеплоэлектроцентраль».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.18

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