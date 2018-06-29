На Украине хотят обменять осужденных Киевом россиян на россиян из тюрем РФ

Киев готов передать России граждан РФ, которых на Украине приговорили к лишению свободы по обвинениям в подготовке терактов и шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их планируют обменять на осужденных, отбывающих сроки в тюрьмах России, которых на Украине называют политическими заключенными.

По словам уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, предлагаемый формат обмена – «23 на 23». При этом в России не спешат соглашаться на обмен, так как среди тех, кого просит выдать Украина, есть и граждане РФ.

В их числе крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко, лишенные свободы за терроризм. Киев неоднократно требовал от России их освобождения и выдачи Украине, но профильные органы власти РФ отмечают, что это невозможно из-за их гражданства. Сенцов и Кольченко как и другие крымчане, в 2014 году были автоматически признаны гражданами РФ, не подав заявление с отказом. В связи с чем действие международных соглашений об обмене заключенными на них не распространяется.

Поэтому их выдача Украине возможна лишь в случае договоренности между двумя странами об их статусе.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.06.18

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