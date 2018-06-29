Мусором с дорог Крыма забили олимпийский бассейн

В Крыму составили рейтинг самых замусоренных дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о том, на каких трассах Крыма скапливается больше всего отходов, опубликовал Госкомитет дорожного хозяйства республики.

Больше всего мусора – более 244 кубометров сотрудники госпредприятия «Крымавтодор» с начала года вывезли с участков дороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта». На втором месте в списке оказалась трасса «Ялта – Севастополь». На ее участках собрали 106,8 кубометров отходов. Третье место в списке заняла дорога «Симферополь – Евпатория», откуда было вывезено 91,2 кубометров мусора.

При этом в «Крымавтодоре» отмечают, что с началом курортного сезона санитарное состояние дорог республики серьезно ухудшилось.

«С начала года с дорог собрали более 1800 кубометров – это 36 тысяч мешков мусора, количество, равное объему олимпийского бассейна. Хочется надеяться, что гости полуострова будут внимательны к нашей природе и постараются поддерживать в чистоте дороги Крыма», – заявил руководитель предприятия Дмитрий Кривенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.06.18

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