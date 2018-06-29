В Крыму зарплаты растут у всех, кроме ученых

В Крыму стали больше ценить труд строителей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о том, как за три года изменились зарплаты крымчан. Динамика дана в разрезе отраслей.
Средняя зарплата в 2015 году составляла 22,4 тыс руб, в 2017 – 26,2 тыс.
Она росла неравномерно даже в пределах смежных отраслей. Минсельхоз руководит и коровами, и разведением рыбы. Но в сельском хозяйстве зарплата за это время выросла –на 4 тыс руб, а в рыболовстве и рыбоводстве – на 9 тыс.
Одни из самых высокооплачиваемых специалистов – газо- и нефтедобытчики – стали получать 45 тыс, прибавив 10 тыс руб.
В стремлении заработать строители-крымчане массово уехали на материк, поэтому застройщики стали ценить их труд, заработки повысились чуть ли не вдвое: с 15 тыс руб до 28.
Самые массовые для крымчанок отрасли – торговля и гостиницы с ресторанами стали ненамного доходнее, зарплата там в 2015 году колебалась вокруг 17 тыс, в прошлом – вокруг 19 тыс руб.
Медикам и учителям стали платить на 2-3 тыс больше, они теперь получают примерно 25 тыс руб.
Аутсайдером оказалась сфера научных исследований и разработок: доходы ученых упали на полтысячи.
Зато могут радоваться те, кто работает в отрасли, которая в статистике романтично именуется «деятельность воздушного и космического транспорта», – там теперь платят в среднем 52,3 тыс руб, против 31,6 три года назад. Примерно столько же получают и те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью, но им прибавили 10 тыс.
Операции с недвижимостью не так доходны, как показывают в сериалах: там зарплата увеличилась на 1 тысячу и все еще не достигла даже 20 тыс. Такую же динамику
продемонстрировали и бюджетники-управленцы, но их труд оценивается в среднем в 36,9 тыс рублей
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 29.06.18
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