В Крыму вывели новый сорт растения, которым лечат любые болезни

В Крыму вывели новый сорт нигеллы. Это уникальное растение, называемое в народе черным тмином или чернушкой, имеет широкий спектр использования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нигелла – травянистое растение семейства Лютиковых. Ее родиной считают Северную Африку и Южную Европу. Человек использует нигеллу с древности. Например, в мусульманских странах нигелла приобрела репутацию панацеи от всех болезней: в Коране говорится, что в черном тмине содержится универсальное лекарство. Другие народы тоже используют черный тмин для лечения многих заболеваний. В 60-х годах прошлого века в университетах разных стран было проведено свыше 200 исследований, которые подтвердили полезные свойства нигеллы вплоть до профилактики рака. Популярно растение и у поваров.

Всего в роду нигеллы насчитывается более 20 видов. В российском реестре сортов растений отмечено пока три: Нигелла дамасская, а также два сорта Нигеллы посевной. Один из них – «Дива» – выведен в прошлом десятилетии НПО «Семеноводство Кубани», второй – «Черный бархат» – включен в реестр в 2016 году по инициативе саратовских ученых.

Над новым сортом крымские селекционеры работали более 7 лет. Заявка на регистрацию уже отправлена. Ожидается, что сорт внесут в реестр в 2019 году. После этого планируется разбить в Крыму первую плантацию площадью около 100 гектаров.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.06.18

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