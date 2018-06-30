Украина пугает Россию «мощнейшей ракетой»

Киев собирается создать «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы утверждают, что их ракета сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны», – заявил Бадрак, утверждая, что ракета станет «психологическим фактором» воздействия на Россию.

При этом он признался, что море всегда было «наиболее слабым местом» для Украины и соответствующие вооружения создавали «по остаточному принципу», что существенно сказалось на их состоянии. Он подчеркнул, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые, по его мнению, нужно активизировать. «Мощнейшую ракету», по его словам, создадут уже в 2019 году.

Украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места, напоминает РИА «Новости». В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.06.18

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