Некомпетентны: в Крыму из больницы уволили 10 из 11 приезжих врачей

В Крыму из республиканской детской больницы уволили 10 из 11 врачей, приехавших с материка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в Симферополе ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница».

«К специалистам с материка отношусь очень субъективно. С 2015 года через мою больницу прошло 11 приезжих человек, 10 я уволил. К сожалению, если врач хороший специалист и он работает в своем городе, то не поедет в другой регион. Приезжают, мягко говоря, аферисты. Один остался, это хороший специалист, он прижился, мы видим, что это хорошо для него, для развития», – цитирует РИА «Новости» главного врача учреждения Анатолия Олейника. Он отметил, что в медучреждении отмечается дефицит узких специалистов, в первую очередь, анестезиологов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.06.18

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