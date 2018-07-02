Недостаточно тяжело: Порошенко требует превратить Крым в неподъемный груз

Президент Украины Порошенко в очередной раз призвал превратить Крым в российский кошмар.

«Необходимо эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы», – заявил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина, ранее грозившаяся «вот-вот» отбить Крым силой, теперь возмущается по поводу того, что полуостров превратился в неприступную крепость и его внутренних ресурсов достаточно для того, чтобы отбить любую украинскую агрессию и самому «дотянуться» до любой точки «Незалежной».

Призывая использовать имеющиеся международно-правовые механизмы, Порошенко снова пытается переложить всю работу на западных партнеров, которые, по мнению украинских властей, должны усиливать экономические и политические санкции в отношении России.

Между тем, в парламентах Европейских стран все чаще высказываются за отмену ограничений, так как государства несут из-за них огромные убытки. Например в Германии ежемесячный ущерб оценили в 618 млн евро. Австрийские компании заявляют о десятках миллионов убытков.

Продлевая санкции, Европа ставит сама себе подножку и ускоряет собственную маргинализацию в мировой политик, заявил эксперт Французского института геополитики (IFG) Пьер-Эммануэль Томанн. Однако 28 июня руководители стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции в отношении России еще на полгода.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.07.18

Четвертьфинал! Россия вырвала победу у Испании. / Некомпетентны: в Крыму из больницы уволили 10 из 11 приезжих врачей. / Украина пугает Россию «мощнейшей ракетой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»