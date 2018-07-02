Американская компания «поделила» Крымский мост между Украиной и Россией (СКРИН)

Почти полмиллиона автомобилей и автобусов проехали по Крымскому мосту в июне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть машин, воспользовавшихся транспортным переходом через Керченский пролив, направлялась в сторону Крыму.

По данным инфоцентра «Крымский мост», всего в июне по переходу проехали 458,9 тысяч транспортных средств. Из них в сторону Тамани – 210 тысяч. Остальные двигались по направлению к полуострову. В среднем за сутки в июне по мосту проезжало 15,8 тысяч автомобилей.

Всего с момента открытия моста – за полтора месяца, по транспортному переходу проехало более 671 тысячи машин в обе стороны.

Тем временем, сервис Google Maps «поделил» на своих картах Крымский мост, отнеся одну из его частей к Украине, другую к Россию. На картах сервиса ближайшая к Крыму часть транспортного перехода именуется как «Кримський Мiст», и одновременно с этим, часть у Тамани обозначена как «Крымский мост».

Скриншот с сервиса Google Maps

Стоит отметить, что украинское название получил и остров Тузла, который на Украине до сих пор считают своей территорией. Можно предположить, что присваиванием украинских названий российским объектам в сервисе американской компанией пытаются подчеркнуть свое несогласие с выбором крымчан в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией, Google стала одной из первых компаний, в которой отказались предоставлять свои услуги на территории полуострова.

Фото – скриншот с сервиса Google Maps

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