Население приморских городов Крыма сокращается

Статистика фиксирует в Крыму естественную убыль

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о естественном движении населения в Республике Крым: так у специалистов называется сравнение числа родившихся и умерших за определенный период времени, в данном случае – за 2017 год.

Печальная тенденция сохраняется – смертность по-прежнему превышает рождаемость. За год в Крыму родились 20 тыс младенцев, умерли 27 тыс человек, из них – 112 детей в возрасте до года.

По городам и районам эта разница распределяется неравномерно, нельзя говорить о прямой зависимости между естественным движением и численностью обитателей населенных пунктов. В Симферополе, например, естественная убыль составила 718 человек, а в Керчи – 950, хотя население города-героя составляет 150 тыс чел, а столицы Крыма – 340 тыс.

Аналогичная диспропорция наблюдается в Ялте и Феодосии, население каждого из которых составляет около 70 тыс человек, то есть они впятеро меньше Симферополя, а естественная убыль прошлого года там составила соответственно 686 и 682 человек. Объясняется это тем, что в приморских городах население старше – сюда перебираются жить пожилые россияне с материка и украинцы, скопившие денег на жилье у моря. В Феодосии, по данным статистики, средний возраст горожан самый высокий по Крыму.

В Евпатории ситуация чуть лучше – в городе с населением чуть больше 100 тыс человек убыль составила 466 чел.

А вот в Симферопольском районе рождаемость превысила смертность на 56 человек. Здесь легче найти работу, сюда стремится молодежь.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.07.18

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