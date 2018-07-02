«Алё, СБУ!» Победа России над Испанией взорвала Украину

Чемпионат мира по футболу в России разделил Украину на 2 лагеря: одни внимательно следят за трансляциями футбольных баталий, другие зарабатывают на это деньги.

Например, в Одессе мундиаль показывает большинство питейных заведений. Еще в начале чемпионата мира радикальные националисты пытались запугать владельцев баров и кафе, требуя, чтобы они отказались от трансляций, но ничего не добились.

Многие выставили экраны прямо на улицу. Во время матча России и Испании практически все места в заведениях, транслирующих мундиаль, были заняты. Большинство одесситов болело за Россию.

«Томительные полчаса экстра-таймов, потом – пенальти. «Главное – основное время выдержали, пенальти уже по-барабану!" – нервничает кто-то рядом, и весь стол начинает скандировать – «Оле, оле, Россия, вперед!", – описывает ситуацию «Страна.ua» – Победа по пенальти вызывает приступ восторга – все радостно чокаются и орут во всю глотку. «Пробились» – кричат все и чокаются. Приходит сообщение от приятеля – «Это что было? У меня весь двор орет. Алё, СБУ :)".

Между тем, в соцсетях разгорелись нешуточные баталии по поводу вчерашнего мачта. Ультрапатриоты сразу же заявили, что «результат куплен». Но другие пользователи им ответили: «Как-то вы громко бойкотируете ЧМ. Аж всю ленту завалили вашими «матч куплен!».

Шутники предположили, «что все игроки испанской сборной теперь внесены в базу «Миротворца».

Но люди, близкие к власти, считают, что время шуток прошло: «Скажу жесткую вещь. Крымский мост не обвалится, чемпионат мира будет проведен, Северный Поток-2 будет построен, Испания проиграла. И Трамп встретится с Путиным, – заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. – Нам нужно срочно переключиться на аккумулирование своих успехов и достоинств, на консолидацию своих собственных ресурсов, а не на мантры и заклинание «мольфаров» про неминуемую смерть врага».

Одесса, Платон Ефимчук

Одесса. Другие новости 02.07.18

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