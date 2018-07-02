«Недобитый» Бабченко забанил в Фейсбуке Навального и Ходорковского

Аркадий Бабченко, согласившийся умереть ради «разоблачения» российских спецслужб, но так быстро воскресший из мертвых, что многие даже не успели узнать о его смерти», забанил в Facebook Алексея Навального и Михаила Ходорковского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной разрыва виртуальных отношений с представителями российской несистемной оппозицией, стала вчерашняя игра одной восьмой финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией. Напомним, русские выиграли у испанцев по пенальти.

Бабченко не понравилось, как Навальный, Ходорковский, Гудков и другие радовались этой победе. Особенно его возмутило предложение Навального присвоить вратарю российской сборной Игорю Акинфееву звание Героя России.

Бабченко выложил на своей странице посты оппозиционеров, посвященные исходу матча, рядом разместил аналогичные посты «певцов режима» и отправил всех в пешее эротическое путешествие.

«А помните, я вам говорил, друзья мои, что, в конце концов, вы станете неотличимы до степени смешения?.. Идите Акинфееву, доверенному лицу Путина, Героя России вручайте. С Холмогоровым в угаре счастья в десна целуйтесь. А еще потом они будут рассказывать, что никогда не поддерживали, всегда были против, это все путинский режим, страна была оболванена, мы просто смотрели футбол, мы простые мирные жители, они никогда не были «наши» – ну все как обычно, что они рассказывают, когда их после поражения заставляют голыми руками в концлагерях трупы перезахоранивать…»

Одни комментаторы поддержали Бабченко в той же манере: унижая всех, кто радовался вчерашней победе, а заодно и всю Россию, и грозя всем неминуемой карой. Другие были более сдержаны: « Не понимаю, как у Навального и Ходорковского оппозицонная мысль уживается с публичным болением за команду РФ. По-моему, даже школьнику ясно, что большой спорт неотделим от политики, и открытое боление за эту команду в контексте происходящего в РФ это прямая поддержка правительства. Или это небольшая инфожертва для завоевания более широких масс?»

Третьи заявили, что Бабченко занимается банальными пропагандистскими манипуляциями: «А если Соловьев всех с Новым годом поздравит 31 декабря, остальным не комильфо этот праздник отмечать? А если макароны будет есть, то все? Остальным западло, не кошерная еда, чтобы не смешиваться?»

Вы стали походить на своих критиков, Аркадий. Вас когда-то учили правильно скорбеть, точнее, возмущались, что вы не скорбите. Вы сейчас проводите водораздел между теми кто радуется спортивной победе и кто по политическим мотивам эту радость не разделяет. Ненависть не самое хорошее качество. Не сочетается оно с созиданием.

«О, смотрите! Навальный отдыхал в Италии! А не там ли домик у кремлевского пропагандиста Соловьева?! Да они же одинаковые, родная мамка не отличит! С грустью замечаю, что по манере манипуляций Аркадий сам стал неотличим от Соловьева. Заранее предвижу возражения: «Аркадий манипулирует во имя благих целей!". Если для вас цель оправдывает средства, то да. Но не надо себя называть после этого либералом. Так и скажите, что вы государственник, просто выбрали себе другое государство вместо РФ».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.07.18

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