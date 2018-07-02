Сдулись на старте: цена реконструкции набережной в Керчи упала в 2,5 раза, но денег все равно нет

Стоимость проекта по реконструкции городской набережной Керчи составит 4 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные власти рассчитывают на помощь федерального центра, так как в собственной казне таких денег не водится.

«Мы поставили себе амбициозную задачу – сделать лучшую набережную Крыма, с детскими и спортивными площадками. По предварительным данным, цена – четыре миллиарда рублей. Это для нас неподъемная сумма, поэтому надеемся на ФЦП», – цитирует РИА Новости керченского градоначальника Сергея Бороздина.

По его словам, проект по благоустройству набережной в настоящее время проходит экспертизу. Вердикт вынесут через месяц, 1 августа.

Как уже сообщал «Новый День», чиновники одного из самых древних российских городов недавно озаботились вопросом благоустройства главной «визитки» любого морского города – набережной протяженностью 1,11 км. Керчане считают, что в нынешнем состоянии ее стыдно показывать гостям, сами туристы, хлынувшие в Керчь после открытия Крымского моста, называют ее в лучшем случае «убогой». Единственный туалет появился на ней лишь несколько дней назад.

В середине марта 2018-го года для разработки проектов реконструкции променада привлекли специалистов московской компании, которые представили целых три концепции, сведенных в итоге в одну. Она подразумевает строительство на набережной амфитеатра в виде мифического животного, расправляющего крылья.

Кроме того, планируется сооружение волнорезов в виде галер, высокий парапет, который бы смог эффективно нейтрализовать волну. Проектировщики предложили добавить дополнительно несколько входных зон, расширить пешеходное пространство на набережной. Предусмотрены детские зоны, спортивные площадки, причал, кафе и магазины, аллея древностей, рыбные ресторанчики, многофункциональный комплекс, образовательный центр, летний кинотеатр и канатная дорога на гору Митридат.

Местные власти заявляли, что город готов вложить в реконструкцию более 10 миллиардов рублей при условии поэтапности преобразований. Горожане резко раскритиковали такие неподъемные траты, обращая внимание на более скромные бюджеты у аналогичных объектов в других крымских городах. К примеру, в Саках, чья набережная в 5 раз протяженнее, выделили на ее благоустройство 1 миллиард 146 миллионов 870 тысяч рублей.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 02.07.18

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