В Ялте зверски расправились с женщиной

В Ялте жестоко убили женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в ночь на 29 июня. Некоторые местные жители, живущие неподалеку от места убийства, рассказали, что слышали ночью недолгие крики о помощи.

Ялтинцы также сообщили о том, что сотрудники полиции проводили опросы жителей близлежащих домов, показывая им фотографии изувеченного тела жертвы. По данным пользователей соцсетей, убийца бил женщину тупым предметом по лицу, резал ножом и изнасиловал ее инородным предметом.

Отметим, что в управлении Следственного комитета по Крыму заявили о том, что силовики раскрыли убийство 37-летней женщины в Ялте, тело которой было найдено 29 июня на одной из улиц города. Задержан 30-летний местный житель, которому уже предъявлено обвинение.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 02.07.18

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