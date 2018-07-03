Крымские гаишники получили почти 8 лет на двоих за взяточничество

Два сотрудника ГИБДД в Советском районе Крыма оказались на скамье подсудимых.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского Следкома, начальник районного отделения ГИБДД ОМВД России и старший инспектор группы ДПС ГИБДД ОМВД России попались на коррупции.

По данным следствия, в декабре прошлого года руководитель районного отдела получил взятку в размере 100 тысяч рублей от местного предпринимателя за не привлечение к административной ответственности. Посредником при передаче денег выступил его подчиненный.

Кроме того, осенью того же года председатель местного фермерского хозяйства «подарил» правоохранителю 4 зимних автомобильных шины на его личный автомобиль за общее покровительство.

В отношении «оборотней в погонах» возбудили уголовные дела части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере) и части 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).

Суд приговорил экс-начальника отделения ГИБДД к 4,5 годам условно со штрафом в 2 миллиона рублей и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 3,5 года, его подчиненный получил 3,3 года условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей и лишением права работать в правоохранительных органах на 1,5 года.

Кроме того, бывшие сотрудники правопорядка лишены специальных званий.

Советский район, Оксана Мурзина

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