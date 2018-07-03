Турпоток в Крым резко вырос

В Крыму продолжают фиксировать рост турпотока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 28 июня в РК отдохнули 1 млн 815 тыс туристов, что на 24,3% больше аналогичных прошлогодних показателей. Причем, 35% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, средняя загрузка мест размещения составляет 66%. В Евпатории, Саках, Феодосии, Бахчисарае и Алуште данный показатель выше.

Согласно статистике, большинство туристов, прибывающих на полуостров, предпочитают пляжный отдых. Для них оборудован 431 пляж – это на 44 больше, чем в прошлом году, но на 21 меньше, чем планировалось.

Правительство Крыма решило уделить большое внимание развитию пляжного туризма на Восточном и Азовском побережьях – это позволит перенаправить потоки отдыхающих из вечно переполненной Ялты, а также придать новый импульс экономическому развитию данных территорий.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.07.18

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