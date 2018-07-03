«Крымэнерго» годами копит заявки на техприсоединения к сетям и посылает клиентов «на сторону»

Госпредприятие «Крымэнерго» не справляется с работой по технологическим присоединениям к электрическим сетям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2015 года ГУП накопил 5,5 тысяч заявок. Чтобы решить проблему с просроченными заявками, в министерстве топлива и энергетики республики предлагают увеличить количество сотрудников – на 200 человек (в 2 раза), а также купить новую технику – 90 единиц.

Пока же «Крымэнерго» лишь на 70% – 80% справляется и с текущей работой по техприсоединениям – в месяц поступает около 300 заявок, и это максимум, с который может выполнить ГУП.

Между тем, глава республики Сергей Аксенов усомнился в необходимости увеличения количества бригад, посчитав, что решение проблемы с просроченными обязательствами ГУПа – «разовая задача». На заседании Совета министров республики он потребовал проверить эффективность работы имеющихся сотрудников. Также Аксенов предположил, что проблема в том числе может иметь коррупционный характер. Он рассказал о том, что к нему обратились крымчане, подавшие заявки на техприсоединения: прибывшие специалисты указывали, что единственная возможная точка для подключения доступна только на расстоянии 5-6 километров. Техприсоединение по такому варианту потребует огромных затрат.

«Потом вечером к ним приходит «посыльный», и говорит – давайте найдем варианты, решим это все безболезненно, заплатите, и дадим возможность подсоединиться гораздо ближе», – рассказал глава Крыма.

По мнению Аксенова, «Крымэнерго» должно стать монополистом на этом рынке, добиваясь прозрачности оказания услуг, чтобы каждый обратившийся с заявкой, понимал реальное положение дел с доступными резервами мощности. Глава Крыма уверен, что частные компании, пользуясь сложностью технологии, наживаются на крымчанах, в чем им могут способствовать и сами работники ГУПа.

«Получается так: сети эксплуатируете вы, аварийные ситуации устраняете вы, а техприсоединения отдают компании «Рога и копыта», в которую, как правило, передают направление сами сотрудники «Крымэнерго»», – обратился Аксенов к министру топлива и энергетики республики Вадиму Белику.

Министр объявил о готовности «Крымэнерго» справиться с этой задачей: «Нам необходимо дополнительно набрать штат, приобрести или взять в лизинг технику. Тогда силами «Крымэнерго» мы можем закрыть всю потребность Республики Крым», – сказал Белик.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.07.18

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