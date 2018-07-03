Мошенник из Владивостока выманил деньги у 82 человек в Севастополе

Мошенник из Владивостока совершил крупную аферу в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», занимая должность председателя двух товариществ и кооператива, он обещал обратившимся к нему земельные участки и членство в объединениях. С каждого из желающих стать членом товарищества и кооператива мужчина брал деньги, но его обещания так и остались невыполненными.

По данным прокуратуры Севастополя, мошеннику таким образом удалось заполучить более 13 миллионов рублей, обманув в период 2014-2015 годов 82 человека.

«Кроме того, злоупотребляя доверием, незаконно завладел автомобилем своей знакомой, причинив ей ущерб на сумму около 400 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 03.07.18

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