Без вариантов: из легендарной керченской гимназии сделают музей военной истории

Керчане не смогли отстоять здание старейшего учебного заведения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшая «Женская Романовская гимназия», а ныне гимназия им. Короленко превратится в военный музей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта, на разработку которого выделено почти 30 миллионов рублей, выступает государственное казённое учреждение РК «Крымнаследие». В техническом задании указано, что в здании после ремонта должны разместиться: конференц-зал минимум на 200 мест (второй этаж), конференц-зал на 40 мест с мини библиотекой по истории войн (первый этаж), помещение для проведения собраний и мероприятий совета ветеранов вооружённых сил, вместимостью 40 человек и включающее мини библиотеку, буфет, музейный магазин для реализации сувенирной и печатной продукции, кабинеты заведующего отдела, его заместителя и научных сотрудников, комната для приёма посетителей, различные технические помещения, выставочные залы, а также игровые и интерактивные залы, зоны для видеопросмотров, санузлы, том числе для людей о ограниченными возможностями, лифт для них же и многое другое.

Прием заявок на конкурс заканчивается 19 июля текущего года. Победитель должен разработать проект до 30 июля 2019 года.

Напомним, что зданию гимназии им. Короленко более 150 лет, однако учебный процесс в нем продолжался до самого недавнего времени. В конце января 2017-года после дождей и снегопада начала сильно протекать кровля. Часть детей перевели в другую школу, часть продолжили обучение в гимназии. С 1-го сентября все 450 учеников распределили по учебным заведениям Керчи. Объект, который, к слову, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ внесли в федеральную целевую программу, предусматривающую капитальный ремонт.

Параллельно крымские и керченские чиновники заговорили о прекращении функционирования здания в качестве учебного заведения, так как нормативы, предъявляемые законодательством Российской Федерации к объектам, в которых могут располагаться образовательные организации, таковы, что оно не может быть приспособлено под школу. У родителей учеников перспектива лишиться гимназии вызвала волну возмущения: учебное заведение находится в центре города, до него удобно добираться, кроме того, в нем учились целыми поколениями, а через некоторых пожилых педагогов (которых, по «собственному желанию» отправили на пенсию) прошли внуки их первых учеников. Помимо прочего, обещанная в качестве альтернативы новая школа «в полях» еще не построена и случится это в лучшем случае через полтора года.

«Дети полтора года учатся где попало, школу только обещают, неизвестно, когда исполнят обещанное. Похоже на то, что музей сделают раньше», – пишут родители.

При этом у некоторых вызвал непонимание выбор музейной тематики: «Пусть, если им так хочется из школы сделать музей, то и делают как музей первой мужской гимназии в Керчи, в крайнем случае музей развития образования в Керчь-Еникальском градоначальстве в ХIX веке. Стыдно за все, что происходит в городе!».

Керчь, Оксана Мурзина

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