500 рублей в час: как в Крыму обдирают туристов

В Крыму проверят все парковки, расположенные возле дворцов, музеев и других популярных туристических мест: этот бизнес поручено вывести из «тени».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема парковок стала одной из основных в текущем сезоне – их катастрофически не хватает, а на тех, что есть, дерут с туристов три шкуры. Парковщики не стесняются называть свои площадки «Парковка такого-то дворца» и берут по 500 рублей за час, не выдавая никаких квитанций об оплате, возмутились в кабмине республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал проверить все подобные парковки: «Отправить туда людей, пусть пофотографируют, посмотрят, как предоставляют парковочные места, сколько стоит, возьмут талончики, если такие есть. Если будет необходимо, прокуратуру направляйте, пусть проверяют с точки зрения того, сколько денег поступает в бюджеты муниципальных образований с этих парковок», – заявил Аксёнов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.07.18

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