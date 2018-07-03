Проверка на прочность: жильцов аварийного дома в Керчи оставили без воды на 6 суток

Жильцы одного из домов керченского района Аршинцева провели шесть суток без воды при жаре в 35°С.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом по улице Толстого остался без водоснабжения, как и вся Керчь, утром 27 июня из-за аварии на магистральном водоводе. Живительная влага появилась в кранах керчан лишь к 6 утра 28 числа. А к жильцам злополучной двухэтажки она так и не добралась: из-за повышения давления в системе подводящая труба не выдержала.

Неделя понадобилась городскому водоканалу, чтобы решить проблему. При этом воду людям никто не подвозил, несмотря на их звонки, просьбы и обращения в различные инстанции. Коммунальщики заявили, что ради 12 квартир они напрягаться не будут. С заменой трубы тоже не спешили.

Водоснабжение возобновилось сегодня после обеда, на седьмые сутки.

Как рассказала «Новому Дню» 83-летняя женщина, проживающая в доме, процесс пошел только после того, как керчане пару дней назад позвонили на «горячую линию» крымского Совмина.

До этого люди решали вопрос своими силами. Одинокой пенсионерке, которой из-за проблем с ногами трудно ходить, воду приносили соседи и знакомые.

Керчанка сообщила и о другой проблеме дома. Здание, построенное еще пленными немцами, разваливается на глазах. «Сквозные трещины по всему дому. У меня в квартире щель шириной 7 сантиметров. Соседи свою трещину заделали строительной пеной. В соседнем подъезде коммунальщики замазали трещины на фасаде цементом. Но это же смешно. В подвале все разваливается, стоит вода. Мне страшно спать по ночам. Когда проезжают машины, стены начинают ходить ходуном », – рассказала пенсионерка, отметив, что здание официально признали аварийным, но расселить жильцов пока некуда.

По словам пожилой керчанки, из горадминистрации пришел ответ, что на расселение людей из аварийного жилья выделены деньги из федерального бюджета. Город планирует построить на них два дома – пятиэитажку и девятиэтажку. В настоящее время для строительства подыскивают место. На само возведение новых квартир понадобится еще минимум 3 года.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 03.07.18

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