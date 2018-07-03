В Крымском заповеднике засекли Мальчиша-Плохиша с банкой несанкционированного варенья

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, докладывая о своей успешной деятельности, среди новостей привело факт выявления вопиющего нарушения природоохранного законодательства.

«Госинспекторами Минприроды Крыма совместно с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» проведено рейдовое обследование особо охраняемой природной территории, в ходе которого выявлен факт несанкционированной торговли вареньем» – сообщает минприроды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все было серьезно: «При проведении рейда установлено лицо, допустившее указанное правонарушение, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ и вынесено определение о времени и месте рассмотрения дела. После объективного и всестороннего рассмотрения которого Министерством будут приняты меры реагирования, а также меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения».

По законодательству РФ, в заповедниках запрещена любая хозяйственная деятельность.

И хотя буквально на днях Госсовет Крыма принял решение о снижении до 5 тысяч (вместо прежних 30 тыс) рублей верхнего предела административного штрафа, налагаемого на граждан за реализацию товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей, нарушитель отделался легким испугом: «После проведения разъяснительной беседы с нарушителем осуществление несанкционированной торговли вареньем было прекращено», – докладывают чиновники.

Напомним, границы Ялтинского горно-лесного заповедника пытаются установить с 1977 года. Каждый раз находятся причины, почему это нельзя сделать (например, прокладка будущего газопровода Ялта – Форос), некоторые попытки заканчивались уголовными делами.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.07.18

Проверка на прочность: жильцов аварийного дома в Керчи оставили без воды на 6 суток. / 500 рублей в час: как в Крыму обдирают туристов. / Украинский трибунал вслед за Порошенко приговорил Коломойского к пожизненному заключению. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»