В детсаду Симферополя подделывали путевки для обхода очереди

В симферопольский детсад №97 «Добрынюшка» принимали детей за взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после проверки прокуратуры бывшая заведующая учреждением нарвалась на уголовное дело.

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что экс-руководительница детсада получила от родителей ребенка 17 тысяч рублей, предложив зачислить его путем фальсификации путевки-направления.

Как оказалось, это не первый случай выявленного нарушения в детском саду «Добрынюшка». По информации прокуратуры, ранее уже было возбуждено уголовное дело по фактам подделывания направлений.

«В результате воспитанники в дошкольное учреждение зачислялись в нарушение установленного порядка, в обход существующей очереди и, соответственно, в ущерб другим детям», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Расследование уголовных дел по детскому саду продолжается.

Напомним, руководство «Добрынюшки» уже попадало в поле зрения силовых структур. По информации управления Следкома по Крыму, руководительница учреждения изготовила подложные документы, на основании которых получала денежные средства за якобы работающего у него воспитателя. Решив обогатиться таким образом, она нанесла ущерб бюджету города на сумму 266 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.07.18

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