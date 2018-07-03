Севастополь растет, но не в сторону школ и детсадов

В Севастополе стало больше учеников, но меньше учителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные, касающиеся процессов, происходящих в Севастополе.

В разделе «Население» приводятся данные о миграции: в 2017 году население города за счет прибывших туда новых жителей увеличилось на 3,5 тыс человек, за январь-май текущего года – еще на 3 тыс (прибыло уже больше 7 тыс, уехало 4 тыс). Большинство приезжих – из России и стран СНГ.

Интересно наложить эту статистику на ту, что опубликована в разделе «Социальная сфера». Там дается отчет об изменениях в детсадах и школах Севастополя за «российский» период.

Число дошкольных учреждений не изменилось, их, как и в 2014 году, в городе 91. Но численность воспитанников в них выросла на 2 тыс.

Количество школ на территории Севастополя уменьшилось на одну, теперь их 72. Число частных сохранилось, их пять, там обучаются, как и прежде, около 470 человек.

Число учеников в государственных и муниципальных школах заметно выросло – на 3 тыс, теперь школьников 41 тыс человек.

Однако, количество учителей в них за тот же период сократилось на 262. То есть, если в 2014 году численность учителей составляла 6,6% от числа учеников, то в 2017 – уже 5,5%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.07.18

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