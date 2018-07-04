От Ялты до Севастополя можно долететь на подводных крыльях

В июле в Крыму запустят морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое будет ходить по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Комета-120М» построена на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Судно рассчитано на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащено современными средствами связи и навигации, системами снижения качки, способно развивать скорость до 35 узлов. Весной корабль прошел испытания в акватории Черного моря, сообщает «Российская газета».

Пробный рейс запланирован на 16 июля, с 27 июля «Комета» начнет курсировать по ме6жду Ялтой и Севастополем 4 раза в день. Время в пути в один конец составит 1 час 40 минут.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 04.07.18

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