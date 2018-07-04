«Здесь вам не тут»: в Ялте оштрафовали любителей квадросъёмки

Крымчане попались на фотосъемке крымских достопримечательностей с помощью беспилотника без предварительного разрешения специальных служб.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, квадрокоптер «DJI FANTOM 4 PRO» был запущен в районе Ялты. Владельцы летательного аппарата не согласовали запуск с «компетентным в области организации воздушного движения органом»: не предоставили план полета и не получили согласие.

В результате Крымская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 11.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Крымчан оштрафовали. Сумма взыскания не уточняется. Однако согласно данной статье она составляет для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Напомним, что в июле 2016 года в Воздушный кодекс России были внесены поправки. В документе говорится, что квадрокоптеры не подлежат государственной регистрации, однако для их запуска необходимо получить разрешение на полеты от местных органов государственной власти.

В Крыму за три дня до предполагаемого полёта необходимо подать представление на установление местного режима в Зональный Центр Единой Системы Организации Воздушного Движения в бумажном виде; за день до предполагаемого полёта предоставить соответствующим органам детальный план полёта с траекторией летательного аппарата; за два часа до взлёта предупредить диспетчера о предстоящем полёте по телефону (3652) 605-211; дождаться разрешения на взлёт; перед посадкой также связаться с диспетчером.

Кроме того, при выполнении съёмок с воздуха над населёнными пунктами городского округа Ялта необходимо также получить отдельное разрешение администрации города.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 04.07.18

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