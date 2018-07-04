Российский публицист: Крымский мост хорошо, а сухопутный коридор – лучше

Правительству России следует не останавливаться на строительстве Крымского моста и планировать создание сухопутной транспортной связки с полуостровом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист и блогер Егор Холмогоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», блогер напомнил о проблемах крымских аграриев из-за засухи, предположив, что для сокращения дефицита воды можно было бы также задействовать ресурсы артезианских скважин. Однако этого не достаточно для решения проблемы.

«Крыму нужна смычка с Россией не только через мост, но и по суше. Никуда от этого не деться. Это геополитика. Как временное решение висеть на этом мосте, можно туда даже наряду с энергомостом, железнодорожным мостом, автомобильным построить еще и водный мост. Но объективно эти проблемы возникнут», – предрек Холмогоров.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 04.07.18

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