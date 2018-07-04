Гермес доволен: Крым выменял у Сирии оливковое масло и финики за пшеницу и ячмень

В сирийский порт Тартус прибыла первая партия крымского зерна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3,8 тысячи тонн пшеницы и ячменя поставили в Сирию из севастопольского порта в рамках соглашения о сотрудничестве двух морских гаваней.

Примечательно, что подписание документа запланировано на конец июля, но зерно уже начали отгружать. Отправка следующей партии намечена на 5-8 июля.

По словам директора севастопольского порта Сергея Емельянова, всего до конца года в Сирию будет поставлено 100 тысяч тонн крымского зерна урожая 2018-го года. При этом глава Севастополя Дмитрий Овсяников заявляет об объеме поставок в два раза больше – 200 тысяч тонн. Стоимость за тонну – 180 долларов.

Отметим, что в настоящее время цена на российское зерно, идущее на экспорт, колеблется от 200 до 215 долларов за аналогичный вес.

Впрочем, реальных денег за поставленную пшеницу с ячменем Крым и Севастополь не увидят. В качестве оплаты за зерно Сирия отправит в Крым оливковое масло и плодоовощную продукцию.

Тартус, Оксана Мурзина

Тартус. Другие новости 04.07.18

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