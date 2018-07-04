В Крыму клещи покусали почти тысячу детей

В июне текущего года в Крыму активизировались клещи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первый месяц лета жертвами этих насекомых стали более 800 человек, из которых почти 300 детей.

«За последнюю неделю, зарегистрировано 81 обращение, в том числе 31 среди детей», – сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, с начала года в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 2135 человек, в том числе 981 ребенок. По состоянию на 2 июля зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом болезнью Лайма. Факты заболевания вирусным энцефалитом на данный момент не выявлены.

Укусы клещей регистрировались в горно-лесной и предгорной зонах, парках, скверах во всех районах Крыма. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что количество обращений не превышает многолетние показатели.

Симферополь, Оксана Мурзина

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