Все крымские автостанции обзаведутся видеокамерами, вай-фаем и бесплатными туалетами

ГУП РК «Крымавтотранс», в организации работы которого до последних дней наблюдались некоторые технические трудности, отчитался об их преодолении и рассказал о ближайших перспективах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день пассажирам доступна услуга бронирования билетов по телефонам за 14 дней до отправления автобуса, причем до 25 июля за нее не надо будет платить 20 руб.

Забронированные на междугородние рейсы по Крыму билеты необходимо выкупить за один час до отправления или за одни сутки – на рейсы за пределы Крыма.

Кроме того, сообщает «Крымавтотранс», на всех его 62 автовокзалах и автостанциях предприятия до конца июля будет действовать высокоскоростной интернет.

Директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук обещает: «Во-первых, мы улучшим безопасность на территории автостанций, так как уже в ближайшее время реализуем видеонаблюдение за их территориями. Во-вторых, на всех автостанциях Крыма, для удобства пассажиров, будут организованы wi-fi зоны».

Сейчас на автостанциях Крыма установлено 109 камер видеонаблюдения, будет установлено ещё 374.

За работой предприятия пристально следит и глава Крыма Сергей Аксёнов. Он уверен: «Очередей у касс не должно быть в принципе. Это системные для всего Крыма ситуации, с ними надо бороться».

Премьер дал указание сделать туалеты, находящиеся в помещениях автостанций, бесплатными для всех, кто у кого есть билеты.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.07.18

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