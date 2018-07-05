Крупная торговая сеть лишила Россию Крыма, Сахалина и Калининграда

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» снова оказалась в центре скандала: в рекламном ролике, размещенном в Интернете, на карте России не оказалось Крыма, Сахалина и Калининграда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ролик появился в 2013 году, но зрители сочли это слабым оправданием – за 5 лет рекламу можно было 100 раз переделать, плюс это никак не объясняет отсутствие на карте самого западного и одного из самых восточных регионов – первый из них находится в составе России более 70 лет, второй – с 1875 года.

В защиту создателей ролика был выдвинут еще один аргумент: дескать, ролик сделан в технике Low Poly. «Острова были бы некрасивыми и угловатыми, тогда пришлось бы менять стиль всей карты, она бы стала выбиваться из всего ролика», – высказался один из защитников сети.

«Вы путаете причину и следствие, – ответили ему. – Если с помощью лоу поли невозможно изобразить карту России такой, какая она есть, то не нужно использовать лоу поли. Это как выкидывать несколько букв из длинного слова, потому что так вёрстка выглядит красивее. Абсурд».﻿﻿

Напомним, руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» Галина Панина после победы России над Испанией на чемпионате мира по футболу опубликовала в Facebook сообщение, что болельщики сборной России в Подмосковье, назвав поведение фанатов «победобесием».

Новость оказалась фейком, а Панина заявила, что разметила ее специально, чтобы «вскрыть ватников». Руководство компании «Леруа Мерлен» сначала заявило, что не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения, но после того, как в соцсетях развернулась кампания #Я_не_покупаю_в_Леруа, Панину все-таки уволили.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 04.07.18

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