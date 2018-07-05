Конец света близок: Украина урежет финансирование всех отраслей ради одной сферы

Энергетика Украины находится в критическом состоянии и требует срочных финансовых вливаний, даже если до этого потребуется урезать бюджет других сфер. Об этом заявил депутат Верховной Рады Виталий Куприй. «Довели до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования, – заявил депутат. – На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в «пожарном режиме», возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация».

По его словам, у страны есть внутренние резервы, «и если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», – добавил он.

Нардеп также считает, что министр энергетики Игорь Насалик не способен вывести из кризиса энергетическую отрасль: «Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся... Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», – резюмировал Куприй.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.07.18

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