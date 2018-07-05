День вхождения Крыма в состав Российской империи получил официальный статус важного исторического события

Депутаты Госдумы поддержали законопроект об установлении новой памятной даты, связанной с присоединением Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документом предлагается установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В 1783 году в этот день императрица Екатерина II подписала соответствующий манифест.

Таким образом авторы законопроекта намерены подтвердить непрерывность пребывания Крыма в составе России и обосновать, что вхождение полуострова в состав РФ в 2014 году стало восстановлением исторической справедливости.

Решение о передаче Крымской области в состав УССР в советский период было неконституционным, отмечают законодатели.

Документ принят пока в первом чтении. Дополнительный выходной день по этому случаю не предусмотрен.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.07.18

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