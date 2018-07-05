Свернул не туда: в трёх бухтах Нового Света потерялся юный северянин

В судакском поселке Новый Свет потерялся 12-летний турист из Ханты-Мансийского автономного округа.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, мальчик отошел от своих родителей, свернул не в ту сторону и заблудился районе «Царского пляжа».
Спасатели обнаружили ребенка через час на смотровой площадке «мыс Плотский». В медицинской помощи он не нуждался.
Ранее стало известно, что в Судаке были найдены сбежавшие из дома несовершеннолетние бахчисарайцы. 15-летнюю девочку и ее 17-летнего приятеля искали 5 дней. Беглецы легкомысленно заявили, что поехали «отдохнуть от родителей», которым их в итоге и передали.
Судак, Оксана Мурзина
Судак. Другие новости 05.07.18
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