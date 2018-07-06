На Украине признали: Россия спасла крымчан от физического уничтожения

На Украине признали: Россия спасала Крым от кровопролития. Но после этого должна была вернуть полуостров Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-глава администрации Харьковской области Михаил Добкин заявил, чтов 2014 году в Крыму готовилась большая резня: «То, что произошло, однозначно спасло огромное число людей от смерти. В Крыму было бы хуже, чем в Донбассе. Там бы просто в море сбрасывали, как когда-то красноармейцы белогвардейцев, которые не успели отплыть в Турцию и Париж».

Но, по его словам, Россия не должна была включать полустров в свой состав, а, проведя «ряд каких-то действий, которые бы защитили население Крыма от физического уничтожения», через некоторое время вернуть его обратно.

«Я не сомневаюсь в стремлении крымчан на тот момент на референдуме проголосовать за то, за что они уже проголосовали. Но получилось, как если бы хулиганы напали на парня с девушкой, но их защитили добрые люди, которые потом взяли девушку и увели, а парню сказали «до свиданья», – цитирует Добкина «Политнавигатор». – Нужно было дождаться смены на Украине вот этого преступного режима, прихода к власти людей, при которых ничего Крыму не угрожало, а потом передать его назад».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.07.18

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