Отдых в Крыму существенно подешевел и снова начал дорожать

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму в июле существенно подешевела. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. «Республика Крым – единственное внутреннее направление, средняя цена по которому в июле снизилась – минус 8 тысяч в сравнении с концом июня, цитирует Черняка РИА «Новости». – Средняя цена тура в Сочи выросла на 5 тысяч рублей, в Анапу на 7 тысяч рублей».

Черняк подчеркнул, то по данным Ассоциации туроператоров России(АТОР), недельные пакетные пляжные туры в Республику Крым с вылетом на 6 июля из Москвы являются одними из самых доступных среди 12 наиболее востребованных направлений, но конкретных цифр не привел.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», Анапа уже обошла Крым по дешевизне на вторую половину месяца. По данным АТОР минимальные цены на Крым пошли вверх – к средней планке, и теперь самый дешевый недельный пакетный тур в Крым с авиаперелетом на двоих (вылет из Москвы 20 июля) стоит 32 тысячи 394 рубля. Это 7 ночей в Оленевка, без питания. Две недели такие же туры в этот объект от того же туроператора начинались от 23 тысяч 647 рублей за двоих. А в Анапу самый дешевый пакетный пляжный тур с вылетом 20 июля стоит от 25 тысяч 29 рублей на двоих на 7 ночей да еще и с завтраками. Две недели назад минимальные цены на недельные туры в Анапу начинались от 30 тысяч 770 рублей на двоих.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.18

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