Это не Россия: на Украине назвали агрессора, развязавшего в стране войну

В резком ухудшении отношений Украины с соседними странами виноваты США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вашингтон, по словам парламентария, на протяжении последних 20 лет пытался создать проблемы для Украины как внутри самой страны, так и в ее международных отношениях. В итоге у Киева появились проблемы не только с Москвой, но и со всеми соседями.

«Основной задачей, безусловно, было поссорить нас с Россией, но под раздачу попали все национальные меньшинства. И в отличие от слабой власти нашей страны, сильная власть соседних государств борется за права своих национальных меньшинств, – цитирует Мураева РИА «Новости». – Политики, выполняющие продиктованную извне задачу, развязали в стране культурную войну. Культурная война – это часть политической агрессии, это замена у огромного числа людей фундаментальных ценностей на ценности, необходимые агрессору: пересмотр истории, языковой вопрос, разрыв культурных и исторических связей. Соединенным Штатам всегда было выгодно ослабить Советский Союз и оторвать все союзные республики от России, поссорить нас между собой и устроить войну на нашей территории».

Мураев добавил, что для выхода из сложившейся ситуации Украине необходимо перейти от агрессивной к независимой и нейтральной политике.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.07.18

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