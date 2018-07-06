Блокада Крыма и Донбасса разрушает экономику Украины

Украинские предприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют через пару месяцев остаться без этого сырья. В итоге может сложиться ситуация, при которой достать серную кислоту в стране будет невозможно ни за какие деньги. ОБ этом заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2014 года серную кислоту, необходимую не только для крупной промышленности, но и для изготовления бытовой химии, на Украине производили 12 предприятий. Основную долю занимали Крымский титан, Восточный ГОК, Сумыхимпром и Константиновский химзавод (Донбасс). После перехода Крыма в Россию и начала войны в Донбассе предложение серной кислоты как товарной продукции на внутреннем рынке упало в 2-3 раза, а цены на нее взлетели вдвое.

Из-за резкого дефицита предприятия вынуждены были использовать накопленные запасы и увеличить импорт кислоты. В августе 2018 года четыре украинских производителя серной кислоты обратились в Министерство экономического развития и торговли с просьбой защитить внутреннего национального производителя от «недобросовестной» конкуренции со стороны «более дешевого» импорта, прежде всего из Белоруссии. Они утверждали: если не будут введены квоты, им придется полностью остановить производство

Квоты собираются ввести с 1 сентября 2018 года. Промышленники заявляют: если запретительные меры будут приняты, это взвинтит цены на продукцию и даже приведет к остановке части мощностей. И оценивают возможный ущерб в 700 млн долларов в год, что в 7 раз превышает заявленные убытки производителей кислоты.

Ситуация с ограничением импорта серной кислоты – не первая протекционистская инициатива, направленная на закрытие внутреннего рынка от необходимого импорта, отмечает biz.nv.ua. Ранее Укртатнафта, подконтрольная Игорю Коломойскому, потребовала ввести квоты на импорт бензина и автогаза, заявляя о необходимости защиты внутреннего производителя.

Эксперты отмечают, что ограничительные меры в отношении импорта ведут не только к дефициту той или иной продукции и ее удорожанию, но и грозят Украине введением ответных несимметричных санкций со стороны СНГ и Евросоюза.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.07.18

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