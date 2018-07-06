На Украине нашли идеальный вариант возвращения Крыма и Донбасса

На Украине разработали идеальный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. План озвучил советник главы МВД страны Иван Варченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновника есть два оптимальных решения. Первое: «Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки».

«Второе – мощный украинский солдат заходит в Москву», – заявил Варченко и тут же добавил: «Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально – такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии – это стратегии компромиссов».

Крымский политолог Владимир Джаралла назвал «идеальные сценарии» Варченко больной фантазией.

«Украинские политики заставляют задуматься о том, что их заявления следует анализировать уже не политическим экспертам, а психиатрам, специалистам в области шизофрении. Другой ассоциации после прочтения подобных заявлений не возникает. Понятно, что все это относится к разряду больных фантазий, – цитирует политолога РИА «Новости», – Видимо, они должны компенсировать неудовлетворенность реальным положением дел: Украина уничтожила сама себя в результате государственного переворота и начавшейся гражданской войны; люди, которые стоят у власти, служат не народу, не своей стране, а своим собственным интересам и интересам других стран. В этих условиях выйти из тупика возможности нет. Должна произойти коренная смена власти, но этого в настоящий момент не просматривается. И потому мы вынуждены наблюдать такой вот взрыв на этом политическом болоте, пузырьки с неприятным ароматом в виде подобных заявлений. А по сути самих заявлений говорить не о чем».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.07.18

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