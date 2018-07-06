Строительство очистных в Коктебеле опять откладывается – назначен новый конкурс

Прокладка централизованной канализации, а также строительство и даже проектирование очистных сооружений в курортном поселке Коктебель начнется не скоро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появился протокол итогов конкурса «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым».

Отсутствие канализации в Коктебеле много лет вызывает тревогу жителей сильно разросшегося поселка. Мало того, что неочищенные стоки текут прямо в море, бывало, что содержимое выгребных ям ассенизаторы просто сливали в ближайшую балку.

Драматическая экологическая ситуация в преддверии нынешнего курортного сезона широко обсуждалась в социальных сетях – свои отбросы в море слил винзавод. Крымские власти от дискуссии уклонялись, пытаясь изыскать ресурсы и средства.

Напомним, попытки построить очистные сооружения сопровождались скандалами с потенциальными инвесторами. Наконец, было решено включить объект в программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и строить систему за счет бюджетных средств.

Объявленный 8 июня конкурс предлагал участникам побороться за 56 млн 826 тыс. руб. В конкурсной документации были указаны источники финансирования: бюджет Республики Крым плюс субсидия из федерального бюджета Российской Федерации. Завершение работ предполагалось через 411 дней после подписания контракта с победителем.

На конкурс были поданы две заявки (из Москвы и Чебоксар). Компетентная комиссия рассмотрела их и признала не соответствующими условиям конкурса, он был признан не состоявшимся.

За срывы работ по ФЦП крымских чиновников обещают крепко наказывать. Поэтому прямо в день публикации пустого протокола закупки на сайте Совмина Крыма появилась и другая информация: «В Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым состоялось совещание с представителями Службы капитального строительства Республики Крым и с привлечением АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» по вопросу осуществления закупки в рамках ФЦП».

По какому поводу совещались, описано коротко: «На совещании обсуждена процедура повторного проведения конкурса для заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в пгт.Коктебель».

Касаясь темы очистных сооружений, видимо следует упомянуть и конкурс месячной давности на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция магистрального водовода Фронтовое – водопроводные очистные сооружения г. Феодосии».

Там максимальная стоимость работ составляла 6,2 млн руб. На конкурс было подано пять заявок, география которых была обширна: Симферополь, Алтай, Ярославль. Две заявки были поданы проектировщиками из Чеченской Республики. Одна из них (город Гудермес) и победила, снизив цену до 5,4 млн руб. Отсчет пошел.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.07.18

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