Камикадзе на поруки не берём: НАТО будет держать Украину на расстоянии

На Украине могут не рассчитывать на статус одного из соратников НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в альянсе не намерены включать «Незалежную» в программу особых возможностей (Enhance Opportunity Program).

Киев строил планы на участие в программе партнерства с прошлого года, надеясь, что следующим этапом для Украины станет получение членства в НАТО.

«На сегодня это действительно тот формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. То есть, чисто формально эта программа не является «прорывом» или даже механизмом евроатлантической интеграции», – пояснил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

В программе участвуют пять стран – Швеция, Иордания, Грузия, Финляндия и Австралия. Представители Киева ведут переговоры, чтобы присоединиться к этим странам, но не верят, что решение будет принято в их пользу.

«Интересен для Украины этот очередной формат? Да. Есть значительная дополнительная стоимость этого формата для нас? Надо внимательно изучать наши современные нужды и потребности альянса. Готово НАТО сейчас пригласить Украину к этой программе? Нет», – цитируют украинские СМИ Пристайко.

Напомним, курс на членство в НАТО Украина взяла с 2014 года. Сначала отказавшись от внеблокового статуса, затем законодательно закрепив в качестве национальных интересов получение статуса члена Евросоюза и НАТО.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.07.18

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